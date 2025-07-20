Усик відправив Дюбуа в нокаут у п'ятому раунді

Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели свій другий очний матч в кар'єрі. Як і у 2023 році у Вроцлаві, звітний поєдинок також завершився достроково.

У суботу, 19 липня, Олександр Усик та Даніель Дюбуа провели другий очний бій в історії. Два роки тому, у серпні 2023-го, українець нокаутував "Динаміта" у дев'ятому раунді, повідомляє 24 Канал.

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Як стався нокаут?

Цього разу експерти очікували повного поєдинку з 12-ти раундів. Проте Усик розвіяв прогнози любителів боксу. Український боксер відправив Дюбуа в нокаут у п'ятому раунді.