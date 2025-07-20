Як Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді: відео вирішального удару

У суботу, 19 липня, в Лондоні відбувся грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події з шести боїв став поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик провів свій 24-й поєдинок на професійному рівні. Суперником нашого спортсмена став британець Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

Як це було Бій Усик – Дюбуа 2: дивитися онлайн-трансляцію реваншу за звання абсолютного чемпіона світу

Як Усик нокаутував Дюбуа?

Очікувалось, що цей бій буде тривати всі 12 раундів. Принаймні, нокаут очікувався у другій половині поєдинку, Але Усику вдалось спростувати прогнози експертів та любителів боксу.

У перші раунди боксери придивлялись один до одного, а Дюбуа нерідко володів ініціативою. Кульмінація настала всередині раунду номер 5.

Даніель затиснув Усика в кутку рингу, після чого почались взаємні випади. Один із них з боку українця вийшов влучним, після чого "Динаміт" опинився на ринзі. Втім це був лише нокдаун.

Як Усик завершив бій із Дюбуа: відео нокауту

Але вже за кілька секунд Усик добив Дюбуа, двічі влучивши йому в голову. Дюбуа впав на ринг та не встиг підвестись за 10 секунд.

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Таким чином, Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу. Олександр повернув собі всі пояси у надважкій вазі – WBA, WBC, WBO, IBO та IBF.