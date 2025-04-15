Промоутер Усика відреагував на дострокове оголошення дати бою з Дюбуа

Авторитетний журнал The Ring анонсував дату бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Однак коментар промоутера українського чемпіона Олександра Красюка виявився не таким оптимістичним.

Олександр Красюк не став підтверджувати інсайд журналу The Ring щодо проведення бою Усик – Дюбуа 12 липня на стадіоні "Вемблі". Втім, промоутер не заперечив проведення переговорів між командами, пише 24 Канал з посиланням на Sport-express.ua.

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Непереконлива відповідь Красюка про наступний бій Усика

Фахівець зауважив, що на цей час відсутня конкретна дата бою, а тому закликав почекати до офіційного оголошення.

Така інформація дійсно з’явилася. Однак ми поки нічого про бій не оголошували. І на це є свої причини. Поки я не можу ні підтвердити, ні заперечити інформацію журналістів The Ring. Я вам скажу так – ми вже давно, понад місяць, ведемо перемовини з командою Даніеля Дюбуа, але поки, станом на сьогодні, жодної конкретики,

– сказав Красюк.

На бій з Усиком претендує претендент на пояс WBO Джозеф Паркер. Тож команді українця потрібно відтермінувати обов'язковий захист або провести спочатку бій з новозеландцем.

Розумієте, є ж ще Джозеф Паркер, наприклад. От він – обов’язковий претендент на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO. Нині є ще маса нюансів і поки ми їх не вирішимо, говорити щось конкретне про бій Усик – Дюбуа я не можу. Сам не знаю,

– зауважив промоутер Усика.

Якщо представники Усика та Дюбуа домовляться про бій, то він може відбутися у червні або липні. Втім, не виключений варіант проведення мегафайту восени.

Зазначимо, що команда Усика вже оголосила відбір спаринг-партнерів у тренувальний табір українця. Боксери за своїми габаритами повинні нагадувати "Динаміта". Підготовка у Валенсії стартує 1 травня 2025 року.