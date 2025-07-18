Усик – Дюбуа: повний список поєдинків в андеркарді боксерського шоу на "Вемблі"

У суботу, 19 липня, у Лондоні відбудеться бій за абсолют Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Окрім головного поєдинку вечора боксу на стадіоні "Вемблі", вболівальники побачать ще п'ять цікавих боїв.

Боксерське шоу на легендарному "Вемблі" розпочнеться о 19:00 за київським часом. В програмі вечора боксу відбудуться п'ять поєдинків андеркарду, а головною подією стане бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, пише 24 Канал.

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Хто битиметься в андеркарді Усик – Дюбуа?

Поєдинки андеркарду обіцяють бути дуже цікавими. У програмі заплановано два бої за участю українських боксерів – Даніеля Лапіна та Владислава Сіренка.

Окрім головного мегафайту, ще два бої матимуть чемпіонський статус: володар титулу IBF Inter-Continental Даніель Лапін захищатиме пояс в поєдинку з Льюїсом Едмондсоном, а британець Лоуренс Околі та південноафриканець Кевін Лерена визначать чемпіона WBC Silver.

Розклад вечора боксу Усик – Дюбуа 2

19:35. Лаша Гурулі (1-0, 0 КО) – Джеймс Френсіс (7-1, 1 КО), бій у першій напівсередній вазі.

20:05. Адам Хамед (5-0, 3 КО) – Есекіль Грегорес (3-24, 0 КО), бій у першій напівсередній вазі.

20:50. Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) – Соломон Декрес (9-1, 3 KO), бій у суперважкій вазі.

21:45. Даніель Лапін (11-0, 4 KO) – Льюїс Едмондсон (11-0, 3 KO), бій за титул чемпіона за версією IBF Inter-Continental у напівважкій вазі.

22:40. Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) – Кевін Лерена (31-3, 15 KO), бій за титул чемпіона за версією WBC Silver у суперважкій вазі.

23:59. Олександр Усик (23-0, 14 KO) – Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO), бій за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, IBF та WBO у суперважкій вазі.

Зазначимо, що головний бій вечора боксу Усик – Дюбуа орієнтовно розпочнеться після 23:30 за київським часом. На історичний поєдинок на "Вемблі" розкупили понад 90 тисяч квитків.