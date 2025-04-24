"Він його розіб'є": колишній суперник Кличка дав сенсаційний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик – єдиний супертяж, який був абсолютом у XXI столітті. Наразі йому не вистачає лише пояса IBF, щоб знову повернути цей статус.

Ним володіє британський боксер Даніель Дюбуа. Існує перепона у вигляді обов'язкового захисту титулу проти Дерека Чісори, проте очікується, що саме "Динаміт" стане наступним суперником українського чемпіона.

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Кого Френсіс вважає фаворитом

Своєю думкою щодо цього бою поділився Джуліус Френсіс, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV. Колишній суперник Віталія Кличка та Майка Тайсона віддав належне обом бійцям, але вважає, що саме в цій битві Олександр Усик зазнає першої поразки на професійному рівні:

"Очевидно, що на вершині хевівейту зараз перебувають два боксери – Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Я чекаю, коли британець отримає свій шанс. На цей раз він точно поб'є українця. Після першої поразки Дюбуа багато чого змінив. Він нарешті виліз зі своєї шкаралупи.

Мені подобається, як він поводиться на рингу. Я вражений. Він має неймовірну фізичну силу. Це дуже небезпечний боксер. Якщо ми побачимо другий бій з Усиком, то я впевнений, що Дюбуа його розіб'є".

Довідка. Перший очний поєдинок між боксерами відбувся у серпні 2023 року. Тоді Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що наразі сторони обох бійців не оголосили офіційно про реванш. Проте, за інсайдерською інформацією, вже навіть відома дата майбутнього бою.