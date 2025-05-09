"Це інший звір": ексчемпіон світу назвав переможця битви Усик – Дюбуа

Вже в середині літа Олександр Усик матиме можливість повернути звання абсолютного чемпіона світу. Для цього йому треба буде здолати чинного володаря пояса IBF Даніеля Дюбуа.

Британський боксер спробує взяти реванш за поразку у 2023 році. Тоді українець переміг "Динаміта" технічним нокаутом.

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Кого Фроч вважає фаворитом

Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній чемпіон світу Карл Фроч. Британець розхвалив свого земляка та віддав належне його прогресу, проте не вірить у перемогу Даніеля, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"Дюбуа – це інший звір. Тепер він кращий боєць. У нього було кілька блискучих перемог – над Міллером, Хрговичем, він повністю розгромив Ентоні Джошуа. Тепер він сповнений упевненості, на гребені хвилі, і це хлопець, який виходить у ринг із твердою вірою в себе.

Він наче зовсім новий боєць. Думаю, це буде відмінний бій, але я просто не бачу жодного боксера, хто міг би перемогти Усика. Нічого не маю проти Даніеля Дюбуа – йому просто дісталося важке завдання", – заявив Фроч.

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Це буде другий поєдинок для українця на цій арені. У 2020 році він там бився з Дереком Чісорою, якого здолав одноголосим рішенням суддів.

Зазначимо, що в цей день відбудеться ще одна знакова подія у світі боксу. Після тривалої паузи на ринг повернеться легендарний Менні Пак'яо.