Вже 19 липня в надважкій ваговій категорії визначиться ім'я абсолютного чемпіона. За цей статус на стадіоні "Вемблі" в Лондоні будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Це буде друге очне протистояння між боксерами. Своєю думкою щодо майбутнього бою поділився колишній абсолют Леннокс Льюїс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Frank Warren’s Queensberry Promotions.

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Кому віддає перевагу "Лев"

Він вважає, що "Динаміт" має хороші шанси завдати Олександру Усику першої поразки на професійному рівні. За словами зіркового британця, його земляк дізнався слабкі сторони українця в першому бою, що допоможе йому в реванші:

"Дюбуа готовий. Він пройшов через усі випробування та проблеми. Він – убивця королів. У нього є сила. Це непросте завдання, але він безумовно та людина, яка може з ним впоратися. Він покладає великі надії на це. Я думаю, що Дюбуа зробить це. Даніель побачив слабкі сторони Усика в першому бою.

Я вважаю, що якщо в суперника є слабкі сторони, то ви повинні атакувати. Не треба давати попуск. Я знаю, що Дюбуа дуже цілеспрямований, зосереджений боєць. Він буде готовий. Це його мрія… У мене не дуже хороший зір, але я б сказав, що рефері відпустив Усика в першому бою після того удару".

Довідка. Перший поєдинок між бійцями відбувся у серпні 2023 року. Тоді Олександр Усик нокаутував свого опонента у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні стартував продаж квитків на реванш Усик – Дюбуа. Їх ціна на порядок вища, ніж була під час першого бою у Вроцлаві.