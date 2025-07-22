Джошуа красиво привітав Усика, звернувши увагу на деталі

У суботу, 19 липня, на "Вемблі" відбувся грандіозний вечір боксу. Його головною подією стала битва за абсолют у надважкій ваговій категорії.

В ній Олександр Усик вже у п'ятому раунді нокаутував Даніеля Дюбуа. На перемогу українця відреагував колишній суперник обох бійців Ентоні Джошуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Як Джошуа відреагував на тріумф Усика?

Британський боксер висловив повагу українському чемпіону, опублікувавши фото з його роздягальні. Ей Джей звернув увагу на деталі та підписав предмети, які оточували Олександра Усика при підготовці до бою:

чемпіонський пояс – спадщина

прапор України – ідентичність

ікони – віра

іграшковий віслючок, який є талісманом від доньки – сім'я

читання книги – зосередженість



Джошуа привітав Усика з перемогою / Скриншот зі сторіс боксера

До слова. Свій останній бій Ентоні Джошуа провів у вересні 2024 року. Тоді він програв Даніелю Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді.

Нагадаємо, що також на перемогу Олександра Усика відреагував Тайсон Ф'юрі. Він у типовому для себе стилі згадав дві очні битви з українцем.