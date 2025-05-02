Шалена цифра: стало відомо, скільки було продано квитків на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа домовились щодо проведення реваншу. Український чемпіон та британський боксер битимуться за "абсолют" у надважкому дивізіоні.

Нещодавно розпочався продаж квитків на реванш Усик – Дюбуа. Пекельна битва Короля хевівейту проти "Динаміта" відбудуться на легендарному "Вемблі", пише 24 канал.

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Очікується заповнений стадіон

Справжній ажіотаж виник навколо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Чимало поціновувачів боксу та пересічним глядачів хочуть побачити бій двох гігантів хевівейту.

За інформацією Чемпіона, на реванш Усик – Дюбуа було продано понад 65 тисяч квитків. Стадіон "Вемблі" усього вміщує 90 тисяч осіб.

Цікаво, що з початку продажу квитків на пекельну битву українського чемпіона проти британського боксера пройшло декілька днів. Продаж стартував у середу 30 квітня.

До слова. Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року.

Раніше стало відомо, скільки коштують квитки на грандіозний реванш Усик – Дюбуа. Мінімальна ціна білета складає майже три тисячі гривень.