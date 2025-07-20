Зірковий боєць кинув виклик Усику після перемоги над Дюбуа
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді на стадіоні "Вемблі".
- Джейк Пол кинув виклик Усику на бій за правилами ММА, привітавши його з перемогою.
Олександр Усик і Даніель Дюбуа провели бій за звання абсолютного чемпіона світу на стадіоні "Вемблі". Він завершився у п'ятому раунді перемогою українця нокаутом.
Після завершення поєдинку новоспеченому абсолюту кинули виклик. З ним хоче побитися епатажний Джейк Пол, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі шоумена.
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Що сказав Джейк Пол після перемоги Усика?
Одіозний боксер спочатку вийшов на ринг і провів з українцем битву поглядів. Він привітав Олександра Усика з заслуженою перемогою.
Згодом американець опублікував пост, у якому запропонував провести очний бій. Він хоче позмагатися за правилами ММА.
Вітаю одного з найвидатніших суперважковаговиків усіх часів Олександра Усика з грандіозною перемогою. Я дуже поважаю тебе. А тепер давай проведімо бій за правилами ММА для всього світу,
– написав Пол.
Битва поглядів Усик – Пол: дивіться відео
До слова. Джейк Пол провів на професійному рівні 13 боїв. У них він здобув 12 перемог, зокрема, й над Майком Тайсоном.
Нагадаємо, що раніше перемогу Олександра Усика прокоментував Френк Воррен. Він визнав велич українського боксера.