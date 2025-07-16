Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова ексклюзивно для 24 Каналу зробила прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Також титулована ексбоксерка оцінила шанси побачити у найближчому майбутньому трилогію цього протистояння.

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Чи буде трилогія Усик – Дюбуа за версією Шатернікової?

Шатернікова запевнила, що уболівальники не побачать третього бою між Олександром та Даніелем навіть, якщо українець програє 19 липня у реванші "Динаміту".

Абсолютно. Олександр Усик вже усе та усім довів. Немає взагалі сенсу у третьому бою Усика проти Дюбуа. Їх двох лобових поєдинків буде достатньо для цього протистояння,

– відповіла колишня боксерка.

Нагадаємо, що перший бій між боксерами у серпні 2023 року закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

До слова. Для Усика найближчий бій стане 24-м на профі-рингу. В усіх 23-х попередніх зустрічах Олександр тріумфував. Натомість за спиною Дюбуа 24 проведені поєдинки: 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках.

Вже 19 липня прихильники боксу дізнаються ім'я нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Для Олександра це звання не є чужим. У травні минулого року українець став "абсолютом" після своєї першої перемоги за рік над Тайсоном Ф'юрі. Реванш проти "Динаміта" стане передостаннім боєм у професійній кар'єрі Усика, який вже анонсував її завершення. Наразі невідомо, хто стане суперником Олександра у його прощальному бою. Водночас Ф'юрі анонсував свою трилогію із Усиком, про яку український чемпіон нічого не знає.