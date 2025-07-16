Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова эксклюзивно для 24 Канала сделала прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Также титулованная экс-боксерша оценила шансы увидеть в ближайшем будущем трилогию этого противостояния.

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Будет ли трилогия Усик – Дюбуа по версии Шатерниковой?

Шатерникова заверила, что болельщики не увидят третьего боя между Александром и Даниэлем даже, если украинец проиграет 19 июля в реванше "Динамиту".

Абсолютно. Александр Усик уже все и всем доказал. Нет вообще смысла в третьем бою Усика против Дюбуа. Их двух лобовых поединков будет достаточно для этого противостояния,

– ответила бывшая боксерша.

Напомним, что первый бой между боксерами в августе 2023 года закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

К слову. Для Усика ближайший бой станет 24-м на профи-ринге. Во всех 23-х предыдущих встречах Александр торжествовал. Зато за спиной Дюбуа 24 проведенных поединка: 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях.

Уже 19 июля поклонники бокса узнают имя нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Для Александра это звание не является чужим. В мае прошлого года украинец стал "абсолютом" после своей первой победы за год над Тайсоном Фьюри. Реванш против "Динамита" станет предпоследним боем в профессиональной карьере Усика, который уже анонсировал ее завершение. Пока неизвестно, кто станет соперником Александра в его прощальном бою. В то же время Фьюри анонсировал свою трилогию с Усиком, о которой украинский чемпион ничего не знает.