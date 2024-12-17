Першими на захід завітали боксери, які поб'ються в андеркарді вечора боксу 21 грудня. Серед них троє українців, пише 24 Канал.

До теми Відбулось офіційне прибуття Усика та Ф’юрі на реванш в Ер-Ріяд

Ефектний вихід Усика

Після чого із літака вийшов Тайсон Ф'юрі, який мріє про перемогу нокаутом у реванші. Вслід за ним вийшов Олександр Усик, який своїм ефектним виходом приємно здивував усіх присутніх. На Велике прибуття український чемпіон світу обрав фіолетовий костюм.

Натомість "Циганський король" не став вигадувати нічого цікавого у своєму стилі.

Відео прибуття Усика

Усик тепло обійнявся із головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Цікаво, що саме він хоче побачити у реванші перемогу Тайсона. Адже саудити хочуть влаштувати в історії протистояння Усик – Ф'юрі трилогію, а для цього потрібна поразка українця.

Відео обіймів Усика та Туркі Аль аш-Шейха

Нагадаємо, що перший двобій між Усиком та Ф'юрі закінчився за перемогою українця за роздільним рішенням суддів. Тепер настав час реваншу для Тайсона.