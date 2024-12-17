Участь у Великому прибутті взяли не лише Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, а й усі боксери, яку будуть боксувати в андеркарді головного бою вечора боксу. Серед них ще троє українців – Сергій Богачук, Андрій Новицький та Даніель Лапін, повідомляє 24 Канал.

До теми Велике прибуття Усика та Ф'юрі: онлайн-трансляція першої медіаподії тижня боксу в Ер-Ріяді

Офіційне прибуття боксерів в Ер-Ріяд

Усі боксери, котрій виходили із літака, дали короткі коментарі та розповіли, чого чекають від своїх поєдинків. Останніми на збудований подіум підійнялись Тайсон Ф'юрі, а за ним й Олександр Усик, які вже 21 грудня на "Kingdom Arena" зійдуться у реванші.

Відео прибуття Ф'юрі

Український чемпіон більше заморочився над образом, який вдягнув на офіційний захід. Усик з'явився на публіці у стильному фіолетовому костюмі, який вразив усіх присутніх.

Відео прибуття Усика

Нагадаємо, що перший двобій між Усиком та Ф'юрі закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів. Завдяки цій звитязі Олександр став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Слід відзначити, що на кону реваншу не буде стояти звання "абсолюта". Адже Усик відмовився від поясу IBF, яким тепер повноцінно володіє Даніель Дюбуа.