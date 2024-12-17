У вівторок, 17 грудня, в рамках медіатижня великого боксу відбудеться перша подія – Grand Arrivals (велике прибуття). Яскраве шоу розпочнеться о 20:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Грандіозне прибуття Усика та Ф'юрі

За головними подіями офіційної церемонії урочистого прибуття боксерів можна буде слідкувати на сайті 24 Каналу. Організатори підготували багато цікавого, щоб розігріти уболівальників перед мегафайтом.

Велике прибуття Усика та Ф'юрі: онлайн-трансляція

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