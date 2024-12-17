У вівторок, 17 грудня, в рамках медіатижня великого боксу відбудеться перша подія – Grand Arrivals (велике прибуття). Яскраве шоу розпочнеться о 20:00 за київським часом, пише 24 Канал.
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Грандіозне прибуття Усика та Ф'юрі
За головними подіями офіційної церемонії урочистого прибуття боксерів можна буде слідкувати на сайті 24 Каналу. Організатори підготували багато цікавого, щоб розігріти уболівальників перед мегафайтом.
Велике прибуття Усика та Ф'юрі: онлайн-трансляція
Головне про реванш Усик – Ф'юрі
- Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться в Ер-Ріяді на Kingdom Arena 21 грудня. Вихід боксерів на ринг очікується не раніше 00:00 за київським часом.
- Топ-зірки хевівейту визначать володаря титулів чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO, а також другорядного поясу IBO. Наразі ними володіє український боксер.
- Перший поєдинок між суперниками відбувся у травні 2024 року. Перемогу роздільним рішенням суддів здобув Усик, який став першим абсолютним чемпіоном світу в епоху чотирьох основних поясів надважкого дивізіону.