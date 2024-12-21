Нещодавно 23-річний лівий вінгер Челсі та збірної України потрапив у допінговий скандал. За неофіційною інформацією, в організмі українця знайшли мельдоній, який заборонений ВАДА із 2016-го року.

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Мудрик вже приїхав на "Kingdom Arena"

Тепер усі чекають відкриття проби "В", яка підтвердить або спростує наявність забороненого препарату в організмі Мудрика. Однак наразі у Михайла достатньо вільного часу, який він вирішив використати із користю.

Український футболіст приїхав в Ер-Ріяд, аби із vip-зони підтримати Олександра Усика у реванші проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на TalkSport.



Мудрик вже приїхав на реванш Усик – Ф'юрі / Фото TalkSport

Відзначимо, що першим на арену серед боксерів прибув Олександр Усик. У руках українського чемпіона був щасливий віслюк, який вже став талісманом Олександра. Його боксеру подарувала колись донька Єлизавета.

Другий на стадіон приїхав Тайсон Ф'юрі.

Усик та Ф'юрі вийдуть у ринг не раніше 01:00 ночі 22 грудня за київським часом.