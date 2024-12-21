Одним із таких прихильників Олександра Усика у реванші проти Тайсона Ф'юрі є Володимир Кличко. Колишній боксер та легенда боксу прилетів в Ер-Ріяд, аби наживо підтримати свого титулованого земляка.

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Мотиваційна заява Кличка

Окрім фізичної підтримки Кличко-молодший висловив ще й словесну підтримку Усику. Володимир запевнив, що 21 грудня Усик повторить історію, а глядачі реваншу відчують дежавю із попередньою зустріччю проти Тайсона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Олександр збирається повторити історію. Це буде дежавю. Це буде повторення. Ось що станеться. Я був тут на першому бою. Все відчувається так само і виглядає так само. Вся справа в стратегії. Вся справа в техніці. Ми будемо тримати кулаки, щоб і цього разу Олександр Усик продемонстрував, що він найкрутіша людина на Землі,

– сказав Володимир Кличко.

Важливо. Реванш Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше 01:00 ночі 22 грудня (за київським часом).

Нагадаємо, що у першому бою тріумфував Усик. Олександр здобув перемогу за роздільним рішенням суддів після усіх 12 важких раундів.

Цікаво, що у ЗМІ фігурує багато чуток про можливе повернення у ринг самого Володимира Кличка. Начебто легенда боксу хоче стати найстарішим чемпіоном світу, переплюнувши рекорд Джорджа Формана. Останній у віці 45 років здобув титул.