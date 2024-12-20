Цей захід відвідає низка зірок спорту. Серед них буде й колишній чемпіон світу Володимир Кличко, який уже прибув у Саудівську Аравію.

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Прогноз від легенди

Він поділився своїми думками щодо майбутнього бою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fight Hub TV. "Доктор Сталевий молот" розповів, що вже зустрівся з Олександром Усиком і дав свій прогноз на реванш.

"Я побачив Олександра вперше за довгий час. Він у такому позитивному настрої! Його енергія просто б'є ключем. З такою енергією він однозначно переїде Тайсона Ф’юрі в суботу ввечері. Це мій прогноз-побажання.

Чи зупинить Усик Ф’юрі? Ну, він майже зупинив його в першому бою. Не забувайте, що перші дев’ять раундів поєдинку були складними. Після дев’ятого раунду Олександр просто задав жару, і ми побачили те, що побачили: він майже закінчив бій достроково", – сказав Володимир.

До слова. Переможець реваншу Усик – Ф'юрі, окрім основних поясів, які стоятимуть на кону, отримає ще й спеціальний. Він присвячений 50-річчю "Гуркоту в джунглях".

Нагадаємо, що Володимир Кличко під час кар'єри втратив чемпіонські пояси саме в бою проти "Циганського короля". Ходить чимало чуток, що українець може незабаром повернутися на ринг і серед потенційних поєдинків називають реванш із Тайсоном Ф'юрі.