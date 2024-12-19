Наразі триває медіатиждень, який присвячений майбутньому поєдинку. Боксери активно спілкуються зі ЗМІ та беруть участь в офіційних традиційних заходах.

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Класичний Тайсон Ф'юрі повернувся

Протягом тривалого часу "Циганський король" поводився майже зразково, що дуже нетипово для нього. Проте епатажний британець напередодні знову взявся за своє, повідомляє 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.

Олександр Усик надіслав йому різдвяну листівку перед їхнім реваншем. Українець підписав її такими словами: "Хай Бог береже тебе та твою родину".

Однак Тайсон Ф’юрі, який до того був дуже приязним, такий жест не оцінив. Він навіть не прочитав лист і порвав його на камеру, до того ж нецензурно вилаявся на майбутнього суперника:

Дуже дякую, Олександре. Я кину цю листівку прямо в смітник. Хороший хлопче, іди на**й. Ти не в моєму різдвяному списку,

– заявив Тайсон.

Як Ф'юрі відреагував на листівку Усика: дивіться відео

До слова. 19 грудня відбудеться пресконференція за участі Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Вона розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що другий поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі в Україні буде транслювати медіасервіс Megogo. На ньому буде доступний весь файткард вечора боксу в Саудівській Аравії.