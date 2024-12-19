Осторонь не залишився й колишній абсолют у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. Він проаналізував сильні сторони бійців та спрогнозував переможця.

Читайте також "Його ідея не спрацює": відомий тренер спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Прогноз від легенди боксу

Зірковий американець порівняв, зокрема, себе з Олександром Усиком. Він заявив, що йому подобаються обидва боксери, але думає, що переможцем знову стане українець:

"На цьому етапі їхньої кар'єри вони можуть змінити лише дрібниці для реваншу. Усик – це той хлопець, який багато б'є. У нього швидші руки та рефлекси. Він невисокий і, можливо, йому доведеться прийняти кілька ударів, щоб відповісти своїми. Він робитиме те, що необхідно для перемоги. Все залежить від того, хто він як особистість. Усик – це той, хто постійно працює над собою. Мені це подобається.

Я був таким, як Усик – коли працював, то завжди віддавався на повну. Я думаю, що Усик може нокаутувати Ф’юрі, якщо буде влучати постійно. Ф’юрі високий і має великий розмах рук, він хороший боксер. Його важко дістати. Все залежить від таймінгу, влучних комбінацій та правильного моменту для атак. Мені подобаються обидва ці хлопці. Вони обидва вмілі, і хто переможе – той переможе. Але я думаю, що Усик виграє за очками".

До слова. Раніше своїми думками щодо майбутнього реваншу Усик – Ф'юрі поділився ще один колишній чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс. Він заявив, що другий поєдинок буде кардинально відрізнятися від першого.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Усик провів відкрите тренування. На ньому українець продемонстрував бій з тінню та потанцював під пісню Артема Пивоварова.