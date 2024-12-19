Наразі набирає обертів медіатиждень. Вся боксерська спільнота обговорює майбутню битву та слідкує за активностями бійців.

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Прогноз екстренера Усика

Своїми думками щодо поєдинку поділився, зокрема, й відомий тренер Джеймс Алі Башир, який раніше працював з Олександром Усиком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Він вважає, що цього разу "Циганський король" змінить свою тактику, проте це не принесе йому успіху:

Тайсон набрав вагу, він намагатиметься пресингувати в реванші. Давити та тиснути на Усика, але його ідея не спрацює. Усик теж вийде кращим на бій. Він уже готовий до ударів по корпусу й аперкотів від Тайсона. Я передбачаю перемогу Усика одноголосним рішенням, але вірогідність нокауту також є.

Також він розповів, що, на його думку, буде робити Усик після реваншу. Алі Башир вважає, що українець змінить вагову категорію та вже в новому дивізіоні тріумфально закінчить кар'єру.

"Наскільки я розумію, Олександр Усик планує спуститися до бріджервейту або крузервейту після цього бою з Ф’юрі. Він не хоче бути надважковаговиком, тому що йому доводиться їсти занадто багато, а йому це не подобається.

Тому він хоче спуститися до бріджервейту або крузервейту. Я думаю, що він спуститься до бріджервейту та вже там може завершити кар’єру, вигравши ще один титул", – розповів Алі Башир.

Довідка. Бріджервейт це вагова категорія, яка призначена для боксерів вагою від 91 до 102 кілограмів.

Зазначимо, що раніше Олександр Усик і його промоутер заявляли, що дійсно серйозно розглядають варіант зі зміною вагової категорії. Проте, за словами Френка Воррена, українець не зможе залишити хевівейт, якщо поступиться у реванші Тайсону Ф'юрі. Адже за таких умов має відбутися трилогія, яка прописана в контрактах боксерів.