Подорож шаблі гетьмана Мазепи: де зараз історична реліквія, яку Усик привіз на бій з Ф'юрі

Поява історичної реліквії на грандіозному боксерському шоу стало помітною подією. Олександр Усик символічним жестом нагадав світу про гетьмана Івана Мазепу.

У грудні минулого року Олександр Усик у реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі. Після тріумфу український чемпіон підняв шаблю видатного гетьмана Івана Мазепи, пише 24 Канал.

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Шабля Мазепи повернулася в Україну

Фото та відео з унікальною історичною реліквією облетіли усі світові ЗМІ. Завдяки ефектному перформансу Усика ім'я гетьмана Мазепи повернулося до медіапростору.

Після поєдинку збро. видатного державного діяча доставили в Україну. Про це повідомила Державна митна служба.

У понеділок, 6 січня, Київська митниця оформила повернення шаблі після експонування у Саудівській Аравії.

Поява зброї українського гетьмана на світовій арені стала свідченням нашого героїчного минулого та теперішнього, відображенням епохи гетьманщини, а також продемонструвала силу та дух українців,

– йдеться у повідомленні відомства.

Історична реліквія кінця XVII століття повернеться до Чернігівського обласного історичного музею імені В. Тарновського. Шабля Івана Мазепи стала символом величної історії українського народу.

Шаблю гетьмана Мазепи повернули в Україну / фото Державної митної служби

Нагадаємо, що гетьман Іван Мазепа був головою козацької держави на Лівобережній (1687—1704) та всій Наддніпрянській Україні (1704—1709). Він дбав про економічну та військову могутність України. Мазепа здобув славу мецената. Він фінансував будівництво церков, монастирів та навчальних закладів.