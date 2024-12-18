У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії) на Kingdom Arena відбудеться найочікуваніша подія року. У запеклому поєдинку зустрінуться чинний чемпіон світу Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

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Самовпевненість Ф'юрі зашкалює

"Циганський король" заявив, що планує відправити в нокаут Олександра Усика, назвавши його вилупком. Британець зазначив, що у минулому поєдинку він добре виступив, але цього виявилось замало.

Ф'юрі також підкреслив, що попередній бій був близький, а цього разу все буде інакше. Тайсон сказав, що буде іншою людиною та іншим бійцем 21 грудня в Ер-Ріяді, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

Коли він піде в атаку, я точно його знищу. Я завжди був безстрашним та неодноразово доводив це у надважкій вазі,

– сказав Ф'юрі.

Британський боксер розвіяв чутки щодо розсічення, яке отримав у тренувальному таборі. "Циганський король" зазначив, що це неправда та він проводив спаринги, але не так багато, як хотілось.

Тайсон Ф'юрі заявив, що він зробить усе, аби показати чудовий бій та повернути втрачені трофеї.

Нагадаємо, що у першому поєдинку, який відбувся 18 травня 2024 року, Олександр Усик за роздільним рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу.