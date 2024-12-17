Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі на церемонії прибуття до Ер-Ріяду виглядав дуже впевнено. Британець сподівається повернути втрачені титули, пише 24 Канал.

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Обіцянка Ф'юрі перед боєм

Під час шоу Ф'юрі разом зі своєю командою зійшов з літака, ніби він тільки прилетів до Саудівської Аравії. Боксер був одягнений у фірмовий костюм. Під час тренувального табору він відростив солідну бороду.

"Циганський король" також поспілкувався з медіа. Британець поділився своїм прогнозом на бій з Усиком.

Дуже схожі відчуття, найбільша подія в моєму житті. Одне найбільше шоу і потім інше найбільше. Я нокаутую його, я обіцяю. Моїм найулюбленішим моментом суботи стане оголошення "нового" чемпіона світу,

– розповів Ф'юрі.

Відео прибуття Ф'юрі

Нагадаємо, що бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться в Ер-Ріяді 21 грудня. Вихід боксерів на ринг очікується не раніше опівночі.