Нещодавно президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман попросив запровадити у реванші Усик – Ф'юрі відеоповтори. Однак організатори бою пішли у ногу із прогресом та використають сучасне нововведення.

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Нововведення у реванші Усик – Ф'юрі

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що у реванші Усик – Ф'юрі вперше в історію боксу стежитиме за боєм суддя зі штучним інтелектом, повідомляє 24 Канал із посиланням на акаунт Туркі Аль-Шейха у соцмережі Х.

Вільний від упереджень і людських помилок, він представлений The Ring. Цей новаторський експеримент, який не впливатиме на офіційні результати, дебютує під час найгучнішого бою століття Усик – Ф’юрі 2 21 грудня. Не пропустіть момент, що увійде в історію,

– сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, що у першому поєдинку Усик здобув перемогу за роздільним рішенням суддів. Реванш в Україні можна буде переглянути завдяки медіасервісу MEGOGO у ніч із 21-го на 22-ге грудня.

Цікаво, що Туркі Аль аш-Шейх не приховує свого бажання влаштувати трилогію у протистоянні Усик – Ф'юрі. Тому він побажав Тайсону перемоги у реванші. Також Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг звернувся до Усика, який може зруйнувати усіх його плани вже 21 грудня.