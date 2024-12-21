Британський боксер зробив ставку на свого земляка Тайсона Ф'юрі. Насім Хамед не просто зробив ставку на "Циганського короля", а й заявив, що Тайсон оформить швидку перемогу у реванші, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Дуже сміливий прогноз від ексчемпіона

Хамед прогнозує, що вже зі старту Олександр Усик відчує усю лють та міць Ф'юрі, який відправить його у нокаут.

Завдання Тайсона вийти на бій зосередженим, тримати центр рингу, працювати джебом. Використовувати багато аперкотів, адже вони дуже корисні. Тайсон треба багато бити, жорстко бити. Він завдасть шкоди Усику уже на старті бою і закінчить швидко реванш, він нокаутує Усика,

– заявив Хамед.

Перший бій був за Усиком – перемога за роздільним рішенням суддів.

Відзначимо, що обидва боксери вже прибули на "Kingdom Arena". Також на трибунах та vip-зоні свої місця займають зіркові гості вечора боксу в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, що головний бій вечора Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше 01:00 ночі 22 грудня за київським часом.