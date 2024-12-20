Боксери зійдуться у битві за три головних титули – WBC, WBA та WBO. Ексчемпіон світу у напівлегкій вазі Карл Фремптон прокоментував майбутній поєдинок між українцем та британцем.

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Думка Фремптона про реванш Усик – Ф'юрі

Карло Фремптон зазначив, що топові бійці мають декілька планів на поєдинок. Вони можуть адаптуватись до будь-якої ситуації, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports Boxing.

Ексчемпіон світу підкреслив, що багато боксерів б'ються лише одним способом, але Усик та Ф'юрі інші. Вони набагато розумніші та можуть змінювати стратегію, щоб розібрати опонента походу поєдинку.

Фремптон сказав, що Ф'юрі та Усик добре вміють це робити. Британський боксер вважає, що український чемпіон переважає "Циганського короля", цей аспект варто врахувати.

На мою думку, Усик – один із найрозумніших боксерів, яких ми коли-небудь бачили. Це підтверджувалось багато разів, і Тоні Белью сказав це найкраще: "Він змушує людей витрачати енергію постійно, увесь час",

– висловився Фремптон.

Британець пояснив, що Олександр Усик може нічого не робити, але ти постійно витрачаєш сили. Попри те, що ти виграєш раунди, все одно ти виснажуєшся фізично.

Ти виграєш раунди, але він змушує тебе рухатися вперед і працювати важче, навіть, якщо здається, що він робить небагато. Він постійно чинить цей невидимий тиск, – додав Фремптон.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії). В Україні поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.