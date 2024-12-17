Боксери вийдуть на ринг Kingdom Arenа, що у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Для Олександра Усика ця земля стала переможною у травні 2024 року. Українець відбоксував з Тайсоном Ф'юрі увесь 12-раундовий поєдинок та переміг за роздільним рішенням суддів, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик – Ф'юрі: дата пекельного бою, прогноз і де дивитися головний реванш 2024 року

Ф'юрі спробує взяти реванш в Усика

Завдяки перемозі Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті з 1999 року після Леннокса Льюїса. Після зустрічі "Циганський король" активував опцію реваншу.

З осені обидва боксери розпочали готуватись до реваншу. Хоча подейкують, що Усик почав готуватись до другої зустрічі із Тайсоном ще значно раніше. Натомість Ф'юрі у середині листопада відкрив двері свого тренувального табору на Мальті, який тривав до 12 грудня. У цей день також свій тренувальний табір завершив й Олександр.

Обидва вже прилетіли в Саудівську Аравію, де передуватимуть реваншу традиційні боксерські заходи: пресконференція, дуель поглядів і процедура зважування.

Важливо! На кону реваншу Усик – Ф'юрі не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті. Адже український чемпіон відмовився від поясу IBF, яким тепер повноцінно володіє Даніель Дюбуа.

Де дивитись реванш Усик – Ф'юрі

Офіційним транслятором бою у світі буде стрімінгова платформа DAZN. Однак медіасервіс MEGOGO домовився із DAZN про показ реваншу між Усиком і Ф'юрі.

Зверніть увагу! Реванш Усик – Ф'юрі розпочнеться у ніч із 21-го на 22-ге грудня (за київським часом). Орієнтовно після опівночі.

Перегляд буде доступний підписникам за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляцію бою можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт" на каналі "MEGOGO Гонг". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію реваншу, також буде опублікований фінальний результат двобою, післяматчеві коментарі та усе найцікавіше, що буде відбуватись навколо зустрічі.

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До бою залишилось лише 4 дні, а Олександр Усик продовжує бути фаворитом експертів. У перемогу українця вірять – 1,62. Водночас на те, що Тайсон Ф'юрі візьме реванш в українського чемпіона – 2,35.

Ймовірно, що боксери знову проведуть на ринзі усі 12 раундів – 1,70. А те, що бій закінчиться швидше – 2,15.

Усі підсумкові результати реваншу Усик – Ф'юрі:

Дострокова перемога Усика – 3,80 ;

; Мирова – 15 ;

; Звитяга Тайсона за очками – 4,80 ;

; Достроковий успіх Ф'юрі – 4,50 ;

; Перемога Олександра за суддівським рішенням (очками) – 2,65.

Якраз у перемогу Усика за суддівськими записками, як це було у першому бою, вірять найбільше. Тотал нокдаунів більше (0.5) – 1,58.