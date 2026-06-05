Росіянин Гассієв обізвав Усика "старим" і відмовився від реваншу

Бій між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим відбувся в Москві в ніч з 21 на 22 липня 2018 року. Він пройшов на арені спорткомплексу "Олімпійський".

Російський боксер прокоментував імовірність проведення другого бою проти володаря титулів WBC, WBA та IBF. Про це він розповів на ютуб-канал talkSPORT Boxing.

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Що Гассієв сказав про Усика?

Гассієв зізнався, що не дивився останній поєдинок Усика з Ріко Верховеном, оскільки бій проходив о 3 годині ночі, а він готувався до тренувань. Проте переглянувши хайлайти, спортсмен зазначив, що був здивований складністю бою.

Я знав, що Усик переможе, але не думав, що це буде так складно,

– сказав Гассієв.

Він додав, що стиль кікбоксера відрізняється від звичних суперників українця. Боксер також оцінив Усика як одного з найкращих суперників у своїй кар'єрі.

Він дуже сильний. Я виходив на ринг із багатьма чудовими бійцями – Денис Лебедєв, Юніель Дортікос, Кшиштоф Влодарчик, Кубрат Пулев. Усик серед них,

– підкреслив росіянин.

Щодо потенційного бою Усика з Кабаєлем, Гассієв назвав його цікавим.

Два різні стилі. Усик більше технічний, Кабаєл любить пресинг і удари по корпусу. Це завжди цікаво дивитися,

– поділився боксер.

На питання про фаворита, Гассієв відповів, що бачить шанс обох боксерів 50/50.

Щодо можливого реваншу з Усиком, Гассієв залишив двері відкритими, але уточнив: "Реванш – хороша можливість, але не моя велика мрія, тому що я знаю, що він старий, у нього, звичайно, є травми, можливо, проблеми зі здоров'ям. Усик зараз на високому рівні, але завтра може вирішити провести час із сім'єю або зайнятися бізнесом".

Усик – Гассієв: що відомо про бій?

Усик впевнено переміг Гассієва за одностайним рішенням суддів. Після 12 раундів усі троє арбітрів віддали перевагу українському боксеру з рахунком 120:108, 119:109 та 119:109.

За даними CompuBox, Усик суттєво перевершив суперника за активністю та точністю: він завдав 939 ударів, з яких 252 досягли цілі, тоді як Гассієв виконав лише 313 ударів, влучивши 91 раз.

Ця невдача стала для російського боксера першою поразкою на професійному рингу.