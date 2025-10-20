У команді абсолютного чемпіона світу Олександра Усика повідомили найближчі плани боксера. Українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Про плани Олександра Усика повідомив його директор Сергій Лапін. Він зазначив, що український чемпіон готовий до нових викликів, пише 24 Канал з посиланням на The Ring.

Читайте також "Пішов ти": відомий промоутер відреагував на гучну заяву Усик про продовження кар'єри

Хто стане наступним суперником Усика?

За словами Лапіна, Усик планує провести наступний бій у першій половині 2026 року. Його суперником буде переможець поєдинку Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.

Ці боксери проведуть бій 25 жовтня у Лондоні. Переможець стане обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Усик.

Лапін зазначив, що Усик чудово відновлюється від травми спини. Боксер успішно пройшов реабілітаційний табір.

Він почувається добре і перебуває у чудовій формі,

– повідомив Лапін.

Сергій Лапін також розповів, що Олександр Усик планує провести ще приблизно п'ять поєдинків. Серед можливих суперників ми навряд чи побачимо Тайсона Ф'юрі.

Щодо Мозеса Ітауми, то йому потрібно ще довести своє право вийти на ринг з Усиком. Лише після перемоги над супертяжем з топ-10, він буде розглядатися суперником українця.

До речі, у рейтингу WBO британець посідає перше місце, поступаючись чемпіону організації – Усику та тимчасовому володарю титулом Джозефу Паркеру.

Що казав Усик про продовження кар'єри?