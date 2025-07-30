Володимир Кличко та Олександр Усик вписали свої ім'я в історію світового боксу. Завдяки блискучій кар'єрі спортсмени зуміли заробити солідні статки.

Легендарні українські боксери Володимир Кличко та Олександр Усик не перетиналися на боксерському рингу. 24 Канал порівняв сумарні гонорари видатних боксерів, зароблені під час кар'єри.

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Скільки заробили за кар'єру Усик та Кличко-молодший?

Професійна кар'єра Володимира Кличка тривала з 1997 по 2017 рік. За цей час українець провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 – нокаутом). У п'яти поєдинках "Доктор Сталевий Молот" зазнав поразок.

Загалом Володимир провів 29 боїв за титул чемпіона світу. У 25 з них він здобув перемоги. Саме чемпіонські поєдинки принесли найбільший прибуток боксеру.

За всю професійну кар'єру Кличко-молодший заробив приблизно 150 мільйонів доларів. Найбільші гонорари він отримав за бої з Ентоні Джошуа та Олександром Повєткіним – 17,5 та 17,4 мільйона відповідно.

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик ще не оголосив про завершення кар'єри. На професійному рингу він виступає 12 років, починаючи з 2013 року.

Український боксер провів 24 поєдинки, у яких не зазнав жодної поразки. Свої найбільші гонорари Усик заробив за чемпіонські бої проти Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Наприклад, за реванш з "Циганським королем" називалася сума у 104 мільйони доларів.

У ЗМІ повідомлялося, що за останній бій проти Даніеля Дюбуа українець заробив рекордні 132 мільйони. Проте ця сума одразу видавалася надто фантастичною. В реальності дохід абсолютного чемпіона світу за бій з Дюбуа склав 17,5 мільйонів доларів.

За всю кар'єру Олександр Усик заробив приблизно 255 мільйонів доларів. За сумою призових він перевершив Володимира Кличка, який продовжує очолювати рейтинг найкращих українських боксерів за всю історію.