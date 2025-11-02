Ризик був високим і невиправданим: Красюк вперше назвав причину розриву з Усиком

Промоутер Олександр Красюк несподівано припинив співпрацю з Олександром Усиком напередодні бою з Даніелем Дюбуа. Досі сторони не називали справжні причини розриву відносин.

Тоді такий крок генерального директора К2 Promotions Олександра Красюка напередодні бою за абсолют видавався дуже дивним. Тим більше обидві сторони утрималися від відвертих коментарів, пише 24 Канал з посиланням на Okay Eva.

Чому Красюк припинив співпрацю з Усиком?

Тривалий час Олександр Красюк уникав відповіді на питання про справжні мотиви розриву. Зрештою промоутер вирішив назвати справжню причину припинення 12-річної співпраці.

Якщо вже руку на серце покласти, я був противником цього поєдинку з Дюбуа. На той момент Усик досяг усього, що можна. Він заробив усього, що тільки можна було заробити. Той поєдинок навіть приблизно не приносив йому коштів, скільки він заробив з Ф’юрі у першому, в другому, скільки він заробив з Джошуа. По-друге, ризик з Дюбуа був високим і невиправданим,

– заявив Красюк.

Глава К2 Promotions зауважив, що побоювався за результат реваншу Усик – Дюбуа, адже ризик був величезним.

"Дюбуа — бегемот, молодий хлопець, квадратний, з бетонною головою. Ти виходиш і від будь-якого удару, якщо його пропустив, можеш впасти – і вся твоя кар’єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, іде коту під хвіст. А заради чого? Заради якихось там 10 мільйонів доларів? Та ні, цього не варто робити", – розповів Красюк.

На думку Красюка, оточення Усика наполягало на поєдинку з Дюбуа, щоб продовжувати "доїти" боксера. Промоутер не захотів йти в розріз з командою, про що повідомив Усику.

Я йому так і написав: "Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим незабаром,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Хто впливав на рішення Усика погодитися на бій з Дюбуа?