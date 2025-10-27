Усик заявив, що хоче викупити стадіон "Таврія" у Криму

Більшу частину свого життя абсолютний чемпіон світу Олександр Усик провів у Криму, який з 2014 року під російською окупацією. Однак боксер не забуває про свою малу Батьківщину та планує там розвивати спорт.

Про свої наміри боксер розповів під час нещодавнього візиту у шпиталь до поранених українських воїнів. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко поділився подробицями зустрічі.

Читайте також Усик завітав в гості до поранених бійців бригади "Лють": як пройшла зустріч з легендою боксу

Що планує Усик зробити в Криму?

Легендарний український боксер розповів військовим, як збирається розвивати спорт в Криму після його деокупації. У чемпіона дуже амбітні плани щодо майбутнього на півострові.

Коли ми звільнимо Крим, я хочу викупити стадіон "Таврія" і створити там безплатну секцію боксу для дітей. Щоб вони мали можливість розвиватися в Україні, вдома, на своїй землі,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик у дитинстві займався футболом. Він грав за дитячу та юнацьку команду сімферопольської Таврії. У секцію боксу прийшов у віці 15 років. Його першим наставником був Сергій Лапін – заслужений тренер України.

Зазначимо, що Олександр Усик мав на увазі Республіканський спортивний комплекс "Локомотив". До 2014 року стадіон був домашньою ареною сімферопольської Таврії. На ньому проводилися міжнародні матчі, зокрема єврокубкові.

Коли Усик повернеться на ринг?