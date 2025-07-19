Не пробачив досі: Усик назвав суперника, який перейшов усі межі

Олександр Усик на професійному рівні провів 23 поєдинки. З усіх своїх суперників українець виділив одного, якому досі не може пробачити образу.

Британець Тайсон Ф'юрі вилив чимало бруду на Олександра Усика перед очними поєдинками. Проте "Циганський король" не перетнув межу дозволеного, пише 24 Канал з посиланням на DAZN.

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Який боксер збісив Усика

За словами Усика, у нього був лише один суперник, якого він не поважає за гидкі слова.

Моя слабкість – я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Єдиний мій суперник, якого я не люблю, – це Марко Хук. Він погана людина, бо сказав погані слова про мою маму,

– розповів Усик.

Зазначимо, що бій Олександра Усика проти Марка Хука відбувся 9 вересня 2017 року. Німець боснійського походження брудно боксував, але українець був готовий до цього.

У десятому раунді рефері зупинив бій, зарахувавши перемогу Усику технічним нокаутом. Цей поєдинок проходив в рамках чвертьфіналу World Boxing Super Series. У наступних двох боях українець переміг Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва. Це дозволило йому стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. На кону стоятимуть усі пояси хевівейту та статус абсолютного чемпіона світу. Стало відомо, о котрій годині Усик та Дюбуа розпочнуть поєдинок на "Вемблі".