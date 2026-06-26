Усик оголосив про відмову від усіх чемпіонських поясів

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повідомив, що відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів. Він пояснив це рішення бажанням дати іншим боксерам шанс змагатися за титули.

Про це спортсмен сказав у своєму зверненні, наголосивши, що не планує завершувати кар’єру та має намір провести ще один великий бій.

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Сьогодні гарний день сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси… зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять у черзі за ними, боксували. Я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є last dance… Далі більше. Слава Богу за все! Слава Україні!,

– сказав Усик.