"Просто знищить": ексчемпіон зробив категоричний прогноз на бій Усик – Опетая

Олександр Усик після надуспішного на професійному рівні 2024 року заявив, що не збирається вішати рукавички на цвях. Він поки не визначився зі своїм майбутнім суперником і неодноразово натякав, що може повернутися у крузервейт.

Там найбільш ймовірним для нього опонентом вважається Джей Опетая. Австралієць володіє поясом IBF у цій ваговій категорії та заявляв, що хотів би розділити ринг з українцем.

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Оптимістичний прогноз

Своєю думкою щодо цього протистояння поділився колишній український боксер, а нині тренер, Анатолій Дудченко. Ексчемпіоном світу за версіями WBF та IBF вважає, що цей бій не є ризикованим для Олександра Усика та впевнений у переконливій перемозі свого земляка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Якщо Саша повернеться у крузервейт, то він просто знищить Джея Опетаю. Я бачив, що його Брієдіс ледь не нокаутував. Опетая повільний, Саша набагато швидший, плюс Джей робить такі помилки, через які Саші його дуже легко буде ловити. Тому, у австралійця не буде шансів проти Усика,

– сказав Дудченко.

Зазначимо, що з цією думкою категорично не погоджується Майріс Брієдіс, який бився з обома боксерами. Він навпаки вважає, що шансів не буде саме в українського чемпіона.

Довідка. Джея Опетаю часто називають "Австралійським Усиком" через схожість боксерських стилів. Він провів на професійному рівні 27 поєлинків, у яких здобув усі перемоги (21 нокаутом).

Нагадаємо, що Олександр Усик має визначитися з майбутнім суперником після битви за пояс IBF у хевівейті між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Вони визначатимуть сильнішого 22 лютого.