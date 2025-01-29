"Просто знищить": ексчемпіон зробив категоричний прогноз на бій Усик – Опетая
- Олександр Усик може повернутися у крузервейт, де його потенційним суперником вважається Джей Опетая.
- Колишній чемпіон світу Анатолій Дудченко впевнений у перемозі українця, в той час як Майріс Брієдіс має протилежну думку.
Олександр Усик після надуспішного на професійному рівні 2024 року заявив, що не збирається вішати рукавички на цвях. Він поки не визначився зі своїм майбутнім суперником і неодноразово натякав, що може повернутися у крузервейт.
Там найбільш ймовірним для нього опонентом вважається Джей Опетая. Австралієць володіє поясом IBF у цій ваговій категорії та заявляв, що хотів би розділити ринг з українцем.
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Оптимістичний прогноз
Своєю думкою щодо цього протистояння поділився колишній український боксер, а нині тренер, Анатолій Дудченко. Ексчемпіоном світу за версіями WBF та IBF вважає, що цей бій не є ризикованим для Олександра Усика та впевнений у переконливій перемозі свого земляка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.
Якщо Саша повернеться у крузервейт, то він просто знищить Джея Опетаю. Я бачив, що його Брієдіс ледь не нокаутував. Опетая повільний, Саша набагато швидший, плюс Джей робить такі помилки, через які Саші його дуже легко буде ловити. Тому, у австралійця не буде шансів проти Усика,
– сказав Дудченко.
Зазначимо, що з цією думкою категорично не погоджується Майріс Брієдіс, який бився з обома боксерами. Він навпаки вважає, що шансів не буде саме в українського чемпіона.
Довідка. Джея Опетаю часто називають "Австралійським Усиком" через схожість боксерських стилів. Він провів на професійному рівні 27 поєлинків, у яких здобув усі перемоги (21 нокаутом).
Нагадаємо, що Олександр Усик має визначитися з майбутнім суперником після битви за пояс IBF у хевівейті між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Вони визначатимуть сильнішого 22 лютого.