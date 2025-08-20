Була інформація, що у WBO пристали на прохання Олександра Усик відтермінувати перемовини щодо бою проти Джозефа Паркера. Президент Світової боксерської організації Густаво Олівері зробив несподівану заяву щодо цієї теми.

Очільник WBO Густаво Олівері заперечив попередню інформацію про відтермінування перемовин. За його словами, вже до 24 серпня закінчиться термін перемовин щодо бою Олександра Усика проти обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чи відтермінували перемовини щодо бою Усик – Паркер?

Президент WBO додав, що прохання непереможного українця досі перебуває на розгляді.

Що стосується запиту, поданого командою Усика, то він перебуває на розгляді в Комітеті чемпіонатів світу,

– сказав Олівері.

Нагадаємо, що Усик попросив перенести перемовини через давню травму спини.

Відзначимо, що 19 липня Олександр переміг Даніеля Дюбуа у реванші на "Вемблі". Усик завдав "Динаміту" 3-ї поразки у його кар'єрі. Попереду перед українцем прощальний бій на профі-рингу. Не виключено, що Усик захоче у своєму "останньому танці" провести бій проти рейтинговішого суперника.