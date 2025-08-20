Президент WBO видав шокуючу реакцію на відтермінування перемовин щодо бою Усик – Паркер
Була інформація, що у WBO пристали на прохання Олександра Усик відтермінувати перемовини щодо бою проти Джозефа Паркера. Президент Світової боксерської організації Густаво Олівері зробив несподівану заяву щодо цієї теми.
Очільник WBO Густаво Олівері заперечив попередню інформацію про відтермінування перемовин. За його словами, вже до 24 серпня закінчиться термін перемовин щодо бою Олександра Усика проти обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.
Чи відтермінували перемовини щодо бою Усик – Паркер?
Президент WBO додав, що прохання непереможного українця досі перебуває на розгляді.
Що стосується запиту, поданого командою Усика, то він перебуває на розгляді в Комітеті чемпіонатів світу,
– сказав Олівері.
Нагадаємо, що Усик попросив перенести перемовини через давню травму спини.
Відзначимо, що 19 липня Олександр переміг Даніеля Дюбуа у реванші на "Вемблі". Усик завдав "Динаміту" 3-ї поразки у його кар'єрі. Попереду перед українцем прощальний бій на профі-рингу. Не виключено, що Усик захоче у своєму "останньому танці" провести бій проти рейтинговішого суперника.
- Промоутер Френк Воррен звинувачував Усика у затягуванні часу. На його думку, українець просто хоче виграти більше часу, аби прийняти остаточне рішення щодо бою проти Паркера.
- Сам новозеландський боксер не надто вірить, що отримає бій проти Усика.
- Якщо українець відмовиться від поясу WBO, то знову втратить звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Якщо так дійсно станеться, то вакантний титул можуть розіграти між собою Паркер і Мозес Ітаума.