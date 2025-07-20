Відомий боксер з України лаконічно привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у пекельному реванші. Король хевівейту на очах у британської публіки поклав "Динаміта" на канвас.

Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном у хевійвейті. Василь Ломаченко висловився про перемогу українця та свого кума, повідомляє 24 канал із посиланням на фейсбук ексбоксера.

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Як Ломаченко привітав Усика з перемогою?

Василь Ломаченко привітав Олександра Усика з перемогою у реванші проти Даніеля Дюбуа. Колишній боксер опублікував світлину з українським чемпіоном, який тримає "синьо-жовти" прапор, на фоні легендарних боксерів.

Машина. Вітаю! Стабільність – ознака майстерності. Найкращий,

– написав Ломаченко.

Ломаченко привітав Усика з перемогою / Фото The Ring

Нагадаємо, що Олександр Усик здобув дострокову перемогу над Даніелем Дюбуа. Український боксер здолав британця технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли, що Олександр Усик пояснив свій вибір пісні для виходу на ринг проти Даніеля Дюбуа. Український боксер заявив, що любить музику та танцювати.