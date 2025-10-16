Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик не збирається вішати рукавички на цвях. Український боксер планує виходити на ринг ще кілька років.

Український боксер Олександр Усик після поєдинку з Даніелем Дюбуа мав кілька місяців відпустки. Проте відпочинок завершився і 38-річний спортсмен відновив тренування, пише 24 Канал з посиланням на Україна Сейчас.

Коли Усик проведе наступний бій?

Усі вболівальники світу очікують, коли Олександр Усик проведе свій наступний бій. Не менший інтерес викликає ім'я ймовірного суперника українця.

Абсолютний чемпіон трішки розповів про свої найближчі плани. Усик заявив, що повернувся у тренувальний табір та розпочав підготовку до наступного поєдинку, який відбудеться у наступному році.

Щодо ім'я суперника, то це точно не 20-річний Мозес Ітаума, якого називають спадкоємцем Майка Тайсона.

З Ітаумою не буду. Він же молодий, ще мені напинає. А він сказав, що дідусів не бʼє. Я не можу вам сказати з ким, бо йдуть перемовини. Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище,

– повідомив Усик.

Крім того, Усик заспокоїв своїх фанатів стосовно завершення кар'єри. Олександр не збирається покидати ринг ще три роки.

До 41 року я буду боксувати. А далі побудую академію спорту, буду там тренувати й тренуватися,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року. Українець переконливо переміг Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном надважкого дивізіону.

Хто стане наступним суперником Усика?