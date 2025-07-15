Я будую бізнес, – Усик вперше прокоментував припинення співпраці з промоутером Красюком

Олександр Красюк протягом 12 років був промоутером Олександра Усика. У червні сторони вирішили припинити співпрацю.

Тривалий час ходило чимало чуток і розмов щодо цього розриву відносин. Напередодні український боксер уперше прокоментував це рішення, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

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Що сказав Усик про припинення співпраці з Красюком?

Олександр Усик заявив, що вони досі є партнерами. Проте тепер їх формат співпраці змінився.

"Послухайте, ми не розривали відносини з Алексом. Я будую бізнес – компанію USYK-17. Красюк працює з цією компанією.

Ми припинили стосунки в боксі, але Алекс допомагає мені з іншою роботою. Ми пропрацювали разом 12 років, ми виграли великі трофеї. Ми продовжимо співпрацювати, але в інших сферах", – сказав Усик.

До слова, Олександр Красюк є генеральним директором промоутерської компанії K2 Promotions. Вона заснована братами Кличками.

Нагадаємо, що вже 19 липня Олександр Усик вийде на ринг, де проведе битву за звання абсолютного чемпіона світу проти Даніеля Дюбуа. Напередодні вони зустрілися біля стадіону "Вемблі" та провели дуель поглядів.