8 лютого 2025 року Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів переміг шведа Отто Валліна. Після бою 41-річний боксер запитав у фанів, з ким вони хотіли побачити його наступний поєдинок, пише 24 Канал.

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Що сказав Усик про можливий бій з Чісорою

Вболівальники віддали голоси за Джошуа та Усика. Тож тепер промоутер Чісори Френк Воррен повинен організувати бажаний бій.

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик в інтерв'ю Boxing King Media оцінив можливість другої зустрічі зі старим другом.

"Дерек – чудова людина. Його останній бій був чудовим, мені він сподобався. Точно не знаю скільки, але здається, що в одному епізоді він викинув понад 15 ударів. Бог ти мій, Дерек, ти у відмінній формі, вау.

Бій із Дереком? Я думаю, що це можливо, але не зараз. У майбутньому я хочу влаштувати поєдинок на стадіоні в Києві, але зараз це неможливо, тому що в нас триває війна", – розповів Усик.

Нагадаємо, що перший бій за участю Усика та Чісори відбувся у жовтні 2020 року. У непростому поєдинку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув українець.

Нещодавно Усик згадав той поєдинок, назвавши Чісору найважчим суперником у професійній кар'єрі.