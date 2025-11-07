Оголошено рейтинг найбагатших боксерів в історії: скільки заробив та яке місце посідає Усик

Відомий британський портал GiveMeSport склав рейтинг найбагатших боксерів в історії. У першій десятці знайшлось місце українському чемпіону Олександру Усику.

Це один із небагатьох рейтингів, які стосуються боксу, де Олександр Усик не посідає лідерських позицій. За підрахунками видання GiveMeSport, абсолютний чемпіон світу у хевівейті заробив 214 мільйонів доларів, передає 24 Канал.

Оце так В Усика можуть забрати титул чемпіона: у WBO розкрили умову

Хто входить у рейтинг найбагатших боксерів в історії?

Із таким доходом Усик посів у рейтингу лише 5-ту позицію. Натомість найбагатшим боксером в історії є непереможний Флойд Мейвезер. Американський боксер за свою кар'єру заробив аж 400 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Майк Тайсон, який навіть не входить у топ-10 цього рейтингу, у своєму профілі в інстаграмі анонсував бій проти Мейвезера. Наразі невідома точна дата їх очного двобою. Відомо лише, що транслятором поєдинку стане CSI Sports і Fight Sports.

Також у трійку найбагатших боксерів сходить мексиканець Сауль Альварес та легенда Джордж Форман. Заробіток обидвох бійців складає по 300 мільйонів доларів.

Цікаво, що топ-10 замикає боксер-блогер Джейк Пол, який провів на профі-рингу 12 переможних боїв (7 – нокаутом), зазнавши при цьому однієї поразки.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер – 400 мільйонів доларів Сауль Альварес – 300 мільйонів доларів Джордж Форман – 300 мільйонів доларів Менні Пак'яо – 220 мільйонів доларів Олександр Усик – 214 мільйонів доларів Оскар Де Ла Хойя – 200 мільйонів доларів Тайсон Ф'юрі – 146 мільйонів доларів Леннокс Льюїс – 120 мільйонів доларів Шугар Рей Леонард – 120 мільйонів доларів Джейк Пол – 100 мільйонів доларів

Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, розповів в інтерв'ю Okay Eva, чи справді українець заробив за реванш проти Даніеля Дюбуа близько 137 мільйонів доларів. За словами відомого функціонера, боксер від гонорару заробляє близько 35 відсотків. Водночас сам гонорар складається із трьох частин – продажу квитків, рекламі та дохід від продажу трансляції на показ бою. У підсумку це може вийти орієнтовно 20 – 2 мільйони.

"Перед боєм з Дюбуа була така інформація у ЗМІ, що Усик, нібито, має отримати 137 мільйонів доларів і вже якісь "кулібіни" порахували, скільки податків він має заплатити в бюджет України. По-перше, навіть і десята частина тих гонорарів, яка світилася, не відповідають дійсності. По-друге, Усик не може платити податки з того бою в Україні, тому що бій проходив у Великій Британії, тому він зобов’язаний сплатити податки саме в цій країні", –