"Ці воїни захищали мою країну": Усик пояснив козацький образ на поєдинках
- Олександр Усик використовує образ українського козака на поєдинках, щоб привернути увагу до історії України та вшанувати своїх предків.
- Усик планує провести бій з Деонтеєм Вайлдером, який може відбутися у Лас-Вегасі або Лос-Анджелесі наприкінці квітня або на початку травня.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик на боксерські бої з'являється в образі українського козака. Ефектна поява боксера на рингу завжди привертала велику увагу глядачів.
Олександр Усик відвідав саміт World Sports Summit, який проходив у Дубаї з 29 по 30 грудня. Під час розмови у боксера поцікавилися про його образ козака, який він використовує для перформансів на боксерських боях, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Sports Summit.
Читайте також Непереможний українець розповів, чи чекати бій Усик – Пол у 2026 році
Чому Усик обрав образ українського козака?
Під час виходу на ринг Усик одягався в одяг козацького гетьмана. У боксера поцікавилися, для кого він намагається донести цей меседж, адже дехто з опонентів вважають це показухою.
Це меседж не для мого опонента, це меседж для мене та мого українського народу. Бо українські козаки – це українські воїни 17 століття, це ніби початок,
– заявив Усик.
Таким чином спортсмен привертає увагу українського народу та й усього світу до нашої історії. Крім того, цей ще й особистісні спогади для Усика.
Це мої предки. Я пам’ятаю свого дідуся, бабусю. Це лише для мене та мого народу. Але це допомагає мені. Бо я знаю, що ці воїни довго захищали мою країну і народ. Зараз у нас багато інформації на телебаченні, від друзів. Але це історія,
– розповів Усик.
Нагадаємо, що після перемоги у реванші з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик продемонстрував глядачам козацьку шаблю гетьмана Івана Мазепи. Завдяки яскравому перформансу чемпіон нагадав світу про видатного українського політика на воєначальника.
Коли та з ким Усик проведе наступний бій?
- Олександр Усик планує ще два роки виходити на ринг. Він добровільно звільнив пояс WBO та втратив статус абсолютного чемпіона світу.
- Українець не захотів проводити обов'язковий захист титулу проти Фабіо Вордлі, оскільки цей бій не викликав би великого глядацького інтересу. Олександр виявив бажання провести мегафайт проти знаменитого Деонтея Вайлдера.
- Менеджер українського боксера Егіс Клімас в інтерв'ю The National повідомив, що наразі тривають перемовини про організацію поєдинку. Бій може відбутися у Лас-Вегасі чи в Лос-Анджелесі наприкінці квітня або початку травня.