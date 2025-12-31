"Ці воїни захищали мою країну": Усик пояснив козацький образ на поєдинках

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик на боксерські бої з'являється в образі українського козака. Ефектна поява боксера на рингу завжди привертала велику увагу глядачів.

Олександр Усик відвідав саміт World Sports Summit, який проходив у Дубаї з 29 по 30 грудня. Під час розмови у боксера поцікавилися про його образ козака, який він використовує для перформансів на боксерських боях, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Sports Summit.

Читайте також Непереможний українець розповів, чи чекати бій Усик – Пол у 2026 році

Чому Усик обрав образ українського козака?

Під час виходу на ринг Усик одягався в одяг козацького гетьмана. У боксера поцікавилися, для кого він намагається донести цей меседж, адже дехто з опонентів вважають це показухою.

Це меседж не для мого опонента, це меседж для мене та мого українського народу. Бо українські козаки – це українські воїни 17 століття, це ніби початок,

– заявив Усик.

Таким чином спортсмен привертає увагу українського народу та й усього світу до нашої історії. Крім того, цей ще й особистісні спогади для Усика.

Це мої предки. Я пам’ятаю свого дідуся, бабусю. Це лише для мене та мого народу. Але це допомагає мені. Бо я знаю, що ці воїни довго захищали мою країну і народ. Зараз у нас багато інформації на телебаченні, від друзів. Але це історія,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що після перемоги у реванші з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик продемонстрував глядачам козацьку шаблю гетьмана Івана Мазепи. Завдяки яскравому перформансу чемпіон нагадав світу про видатного українського політика на воєначальника.

Коли та з ким Усик проведе наступний бій?