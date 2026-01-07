"Хто знає, що буде, якщо йому вдасться влучити": промоутер назвав фаворита бою Усик – Вайлдер

Олександр Усик близький до бою проти Деонтея Вайлдера. Наразі сторони боксерів ведуть перемовини щодо очного протистояння.

Промоутер Френк Воррен висловив свою думку щодо ймовірної битви Усик – Вайлдер. Засновник компанії Queensberry Promotions не впевнений, у яких кондиціях підійде американський боксер до бою проти непереможного українця, передає 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Цікаво Усик відповів, чи планує стати президентом України

Що сказав Воррен про бій Усик – Вайлдер?

Відомий функціонер назвав Вайлдера чудовим панчером, який дуже подібний на британця Даніеля Дюбуа, якого Олександр Усик двічі перемагав. Воррен заявив, що напередодні поєдинку саме українець є фаворитом даного протистояння.

Не знаю. Чесно кажучи, я не знаю, що в нього залишилося, але він вміє бити. Чудовий панчер, схожий на Даніеля Дюбуа. Він потужний панчер. Хто знає, що буде, якщо йому вдасться влучити? Усик – дуже-дуже хороший боксер. Як ми всі знаємо, він теж може бити, і він робить це надзвичайно добре. Але перед цим боєм він є фаворитом, чи не так,

– сказав промоутер.

Відзначимо, що у бою проти Вайлдера Усик запросив провести добровільний захист поясу WBC. На що у боксерській організації дали "добро". Сергій Лапін, директор команди українського боксера, розповів, що саме таке "зелене світло" від президента WBC Маурісіо Сулеймана дозволить Усику зберегти свої інші чемпіонські пояси.

"Так, це саме ті рішення, яких ми очікували. Вони зберігають спортивний принцип і дозволяють рухатися вперед без непотрібних поступок", – відповів Лапін у коментарі World Boxing News.

Який прогноз на протистояння зробив Льюїс?

Легендарний Леннокс Льюїс вже також висловив свою думку щодо можливого протистояння Усика проти Вайлдера. Культовий колишній боксер зробив ставку на українця та додав, що для Олександра цей двобій не буде важким завданням.

"Я думаю, Усик занадто великий боксер, щоб програти цей поєдинок. Вважаю, що це буде легкий бій для Усика. Усі хочуть побачити цей бій, але Усик виграє без питань", – цитує слова Льюїса портал Boxing News Online.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Вайлдер?