Усик – Вайлдер: один з найвпливовіших людей у боксі зробив прогноз на битву зіркових бійців

Олександр Усик востаннє виходив на ринг влітку 2025 року, коли бився з Даніелем Дюбуа. Він декласував британця та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Після цього українець відмовився від обов'язкового захисту пояса WBO й наразі планує свій наступний поєдинок провести проти Деонтея Вайлдера. Своїми очікуваннями від цього протистояння поділився один з найвпливовіших промоутерів Френк Воррен, повідомляє 24 Канал із посиланням на Clubhouse Boxing.

Що сказав Воррен про бій Усик – Вайлдер?

Британець вважає Усика фаворитом і віддав йому належне. Проте підкреслив, що той не молодшає, а останні бої могли забрати в нього чимало сил і здоров'я.

"Скільки зараз Деонтею? 40 років. Він у формі, але чи є тим самим бійцем? Я не думаю, що він той самий боєць, але знову ж таки, чи є Усик тим же бійцем? Він побив Тайсона Ф'юрі, але ці поєдинки дещо відібрали у нього. Він показав, що він боєць із характером, і він точно показав це проти Деніеля Дюбуа. Він був на вершині своєї гри, він ще той, кого потрібно побити. Подивимося", – сказав Воррен.

Попри все, промоутер вважає, що Олександр має перемогти "Бронзового бомбардувальника". При цьому застеріг українця від сили американського боксера.

Якщо Усик зробить цей бій, і Деонтей буде в іншому кутку, нехай вони зійдуться. Я очікую, що українець переможе. Я буду здивований, якщо він не виграє бій. Але одну річ Вайлдер може зробити – він може вламати,

– заявив Френк.

Що відомо про битву Усик – Вайлдер?

Олександр після перемоги над Дюбуа в поєдинку за абсолют дотримувався інформаційної тиші щодо своїх планів, яку порушив наприкінці осені. Він заявив, що для нього пріоритетним суперником є саме зірковий американський панчер.

У команді Вайлдера одразу відреагували на цю інформацію, заявивши, що їм цікавий такий розвиток подій. Сторони вже ведуть перемовини про організацію бою, на кону якого, ймовірно, стоятиме чемпіонський титул WBC.

Наразі невідомо, коли може відбутися ця битва. Напередодні з'явилася інформація, що бійці можуть зійтися в рингу в липні під час великого шоу боксу, де планують встановити історичний рекорд.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?