"Має тільки один удар": Сіренко оцінив сенсаційний бій Усик – Вайлдер

Олександр Усик анонсував своє повернення у ринг. Український боксер планує провести бій у наступному 2026 році проти сенсаційного суперника.

Олександр Усик хоче побитись із Деонтеєм Вайлдером. Український боксер Владислав Сіренко у коментарі 24 Каналу поділився враженням після такої відвертої заяви зіркового земляка.

Що сказав Сіренко про бій Усик – Вайлдер?

30-річний український боксер наголосив на не схожості Усика та Вайлдера. Сіренко зауважив, що у доробку його земляка є ціла низка боксерських навичок. Натомість "Бронзовий бомбардувальник" володіє лише один ударом.

На мою думку, цей бій зі спортивної складової буде місматч. Деонтей Вайлдер має тільки один удар. А от Олександр володіє цілим спектром навичок,

– сказав Сіренко.

Владислав заявив, що такий двобій може бути вигідним лише із комерційної сторони.

Можливо, цей бій буде цікавим тільки з комерційного погляду,

– додав українець.

Цікаво, що Усик під час конвенції WBC назвав свою втрату звання абсолютного чемпіона лише "тимчасовою".

У команді Усика оцінювали ймовірність бою із Вайлдером?

Ще у серпні 2025 року директор команди українця Сергій Лапін розповів, чи можливий бій проти Вайлдера.

"Бій з Вайлдером потенційно можливий, але все залежить від обставин. На цей час він навіть не є обов’язковим претендентом. Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Проте, було б помилкою не враховувати його – він непередбачуваний, і це робить його небезпечним", – процитувало слова Лапіна видання WBN.

Цікаво, що ще у червні цього року сам Деонтей зазіхав на бій проти Усика. Тоді американець запевняв, що готовий вийти в один ринг проти Олександра, наголосивши на грандіозності такої битви.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?