"Якось дивно рухається": боєць UFC запідозрив Усика у приховувані травми у бою з Верховеном

Боєць UFC Арнольд Аллен висунув власну теорію того, чому бій Олександра Усика проти Ріко Верховена видався важким для українця. На думку британця, у поєдинок втрутились сторонні сили.

Представник змішаних єдиноборств зауважив, що він бачить причину конкурентного бою в імовірній травмі українця. Про це Аллен написав у соцмережі X.

Дивіться також "Брате, ти програв": як світ боксу реагує на зупинку бою Усик – Верховен

Чому боєць UFC так вважає?

За словами Арнольда, Олександр Усик дуже незвично рухався у бою, як для самого себе, а також демонстрував інші ознаки наявності серйозності пошкодження.

Вкину теорію змови: в Усика розрив ахілла. Він постійно ворушить пальцями лівої ноги і якось дивно на неї стає/рухається,

– написав Аллен.

Зазначимо, що раніше ніколи не було інформації про подібні проблеми в Олександра, тож гіпотетична травма не може бути рецидивом.

Розрив ахілла вважається однією з найважчих травм у багатьох видах спорту і вибиває спортсмена зі змагального ритму приблизно на 6 – 9 місяців.

Серед відомих українських атлетів, які зіштовхувались з цим, можна виділити Андрія Ярмоленка. Він зазнав такої травми у жовтні 2018 року граючи за англійський Вест Гем. Тоді відновлення зайняло понад сім місяців.

Що тепер для Олександра Усика?

Офіційні особи не говорили про жодні фізичні проблеми 39-річного українця. Після бою організатор дійства біля єгипетських пірамід Туркі Аль аш-Шейх зажадав реваншу Усика та Верховена.

Також боксер Агіт Кабаєл, який є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC викликав повноправного чемпіона на бій. Представник Німеччини хоче провести це протистояння на одному зі стадіонів своєї країни.

Хто такий Арнольд Аллен?

Наразі Аллену 32 роки. Він виступає в UFC переважно у напівлегкій ваговій категорії (66 кілограмів).

За 11 років в американській лізі Арнольд здобув 12 перемог та зазнав чотирьох поразок. Наразі він є сьомим номером рейтингу напівлегкої вагової UFC.