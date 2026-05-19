Де дивитися онлайн бій Олександр Усик – Ріко Верховен
- Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті, на спеціально збудованій арені біля пірамід.
- Трансляцію поєдинку забезпечать DAZN і Київстар ТБ, з можливістю перегляду через платні підписки.
23 травня у єгипетській Гізі Олександр Усик проведе перший бій з липня 2025 року. Українець погодився вийти в ринг проти суперника, який є чемпіоном світу з кікбоксингу, але поєдинок відбудеться за правилами боксу.
Нідерландець Ріко Верховен претендуватиме лише на пояс WBC. Бій прийматиме унікальна арена, спеціально збудована для події у безпосередній близькості до єгипетських пірамід, які вважаються одним із давніх чудес світу, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
Поєдинок, названий "Слава у Гізі", стане першим із трьох, які Олександр Усик проведе перед запланованим завершенням професійної кар'єри.
Для Ріко Верховена це буде лише другий за весь час бій у боксі, натомість представник Нідерландів роками утримував за собою титул найкращого у світі в хевівейті кікбоксингу в промоушені Glory.
Верховен приблизно на 20 кілограмів важчий за Усика і на 5 сантиметрів вищий.
Де подивитися онлайн бій Усик – Верховен?
Транслятором поєдинку на глобальну світову авдиторію виступає компанія DAZN. Бій Усик – Верховен буде поширюватися за принципом pay-per-view, для перегляду потрібно буде заплатити окремо за подію, вартість становить 913 гривень. Дивитися можна у додатку, на смарт-телевізорі чи на персональному комп'ютері.
Так само на усіх цифрових пристроях можна буде переглянути бій Усик – Верховен завдяки ОТТ-платформі Київстар ТБ, яка стане офіційним транслятором в Україні. Поєдинок буде доступний для підписників тарифу Преміум HD вартістю 200 гривень. Для бою та заходів, які йому передуватимуть, виділено окремий канал.