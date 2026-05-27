"Так само, як і раніше": Красюк відповів на чутки про проблеми у тренувальному таборі Усика

Олександр Усик провів бій проти Ріко Верховена за відсутності уже колишнього тренера Юрія Ткаченка. Зміни у куті боксера прокоментував його експромоутер.

Олександр Красюк зазначив, що підготовка Усика відбулась належним чином, але могла мати певні недоліки. Його слова передає ютуб talkSPORT Boxing.

Що сказав Красюк?

Олександр Красюк зазначив, що тренінговий кемп Усика пройшов так, які й завжди. Він зазначив, що має хороші стосунки з новим тренером боксера, тож володіє інформацією з табору спортсмена.

Я знаю напевно, тому що дружу з його нинішнім тренером Єгором Голубом, який замінив Юрія Ткаченка, і я знаю, що вони працювали так само, як і раніше, тренувалися так само і виконували такий самий обсяг роботи в тренувальному таборі,

– зазначив промоутер.

Функціонер додав, що місце могли мати певні прорахунки, адже зараз Усик старше, ніж кілька поєдинків тому.

Але різниця між 33 та 36, а також між 36 та 39 роками істотна, і це повинні враховувати всі фахівці при підготовці бійця до такого бою,

– сказав Красюк.

Раніше стало відомо, що Усика більше не тренує Юрій Ткаченко. Також припинив співпрацю з боксером його менеджер Егіс Клімас. Обидва фахівці були відсутні на останньому бою українця.

Що про свій бій з Верховеном говорив сам Усик?

На пресконференції після бою Усик віддав належне опоненту та його тренеру – дядькові Тайсона Ф'юрі, зазначивши, що той підготував чудову та непередбачувану стратегію.

Потім Усик висловив нерозуміння того, звідки у пресі беруться деякі цифри щодо гонорарів боксерів. Він зауважив, що дивиться на це як на "клініку".

Після возз’єднання з сім’єю непереможний представник надважкої ваги подякував фанатам та залишив послання хейтерам.