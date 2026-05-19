Чи можна подивитися бій Усик – Верховен безкоштовно в Україні

23 травня на нас чекає головна боксерська подія першої половини 2026 року. Українець Олександр Усик проведе добровільний захист титулу WBC у хевівейті проти нідерландця Ріко Верховена.

Суперник українця більше відомий як кікбоксер, проте бій відбудеться за правилами боксу. Унікальним стане місце проведення – арена просто біля давніх єгипетських пірамід у Гізі, пише 24 Канал.

Хто транслюватиме поєдинок Усик – Верховен?

Глобальним власником телевізійних прав виступає компанія DAZN. Перегляд на їхній фірмовій платформі потребуватиме оплати за принципом pay-per-view. Вартість перегляду бою в Україні складатиме 913 гривень.

Українським транслятором бою буде платформа Київстар ТБ. Подивитися бій Усик – Верховен зможуть власники підписки Преміум HD, яка коштує 200 гривень на місяць. Для перегляду ОТТ-платформа створила окремий телеканал, на якому буде також демонструватись пресконференція боксерів та офіційна процедура зважування.

Переглянути бій Усик – Верховен безкоштовно на офіційних ресурсах неможливо.

Які ще поєдинки відбудуться в карді вечора в Гізі?

Перед головною подією вечора організатори підготували доволі довгий та насичений андеркард, у якому відбудеться також бій українця Даніеля Лапіна.

